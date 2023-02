 Sinkende Zinsen: Diese Tech-Aktien sind aktuell bei Hedgefonds beliebt

Profianleger holen sich wieder Tech-Aktien ins Depot. Eine Auswertung von Goldman Sachs zeigt, welche Titel aktuell besonders beliebt sind.

Welche Tech-Titel sind aktuell besonders beliebt? Alibaba, Meta, Nvidia

Düsseldorf Am Aktienmarkt ist sich die Mehrheit der Investorinnen und Investoren sicher: Die US-Notenbank Fed wird ihre Leitzinsen noch in diesem Jahr wieder senken. Deshalb sind die Kurse von Unternehmen gestiegen, die davon profitieren würden. Das gilt insbesondere für Aktien von Technologieunternehmen: Sinkende Zinsen führen zu günstigeren Finanzierungsbedingungen, zudem werden in der Zukunft liegende Gewinne weniger stark abgezinst.

Dementsprechend haben sich auch Anlegerinnen und Anleger positioniert. Zu sehen ist das beispielsweise am Anlageverhalten von Hedgefonds. Die Manager dieser unregulierten Investmentfonds erhöhten zuletzt ihr Engagement in Tech-Aktien, wie aus einer Auswertung der US-Investmentbank Goldman Sachs hervorgeht.

So ist die Aktie, die die Profis aktuell am stärksten gewichten, ein Tech-Konzern, dessen Papiere im vergangenen Jahr aufgrund der gestiegenen Zinsen und der hohen Kosten abstürzte. Von den Top-sechs-Positionen sind insgesamt fünf Firmen aus dem Technologiesektor – wobei zwei in Europa noch relativ unbekannt sind.

