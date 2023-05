Sixt-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die Sixt-Aktie 2023?

Sixt hält seine Hauptversammlung ab. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Sixt-Hauptversammlung und zur Dividende 2023.

Wann ist die Sixt-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung von Sixt findet am 23. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die Sixt-Dividende 2023?

Der Hauptversammlung 2023 wollen Vorstand und Aufsichtsrat von Sixt für das abgeschlossene Geschäftsjahr eine Dividende von 4,11 Euro je Stammaktie und 4,13 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Zusätzlich soll es eine Sonderdividende von zwei Euro geben.

Wie hoch war die Sixt-Dividende 2022?

Im vergangenen Jahr wurde eine Rekord-Dividende in Höhe von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen.

Wann zahlt Sixt die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende spätestens am 26. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Sixt-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Sixt-Aktie.

Hintergründe zum Autovermieter Sixt und zur Hauptversammlung 2023

Zuletzt machte sich die Expansionsstrategie des Konzerns bezahlt. Zehn Jahre nach Markteintritt in den USA ist das Geschäft in den Staaten mittlerweile größer als im Heimatland Deutschland. Allein im vergangenen Jahr legte das US-Geschäft um 55 Prozent auf 908 Millionen Euro zu, was rund ein Drittel des Gesamtumsatzes von Sixt entspricht. Insgesamt verlief das vergangene Jahr für den Autovermieter erfolgreich. 2022 legte der Konzernumsatz um rund ein Drittel zu und erreichte die Marke von drei Milliarden Euro. Mit 550 Millionen Euro lag der Gewinn vor Steuern auf Rekordniveau, die Umsatzrendite stieg auf 17,9 Prozent und überstieg damit deutlich über dem geplanten Wert von zehn Prozent.

