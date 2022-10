Sportwagenhersteller Banken haben Porsche-Aktie nach Börsengang tagelang massiv gestützt

Rund 3,8 Millionen Porsche-Aktien für einen dreistelligen Millionenbetrag haben die Investmentbanken von Donnerstag bis Dienstag gekauft. Aktuell ist das Papier gefragt.

Seit Dienstag sind bei der Porsche-Aktie kaum noch Stützungskäufe nötig. (Foto: Bloomberg) Porsche

Frankfurt Die begleitenden Investmentbanken haben den Aktienkurs der Porsche AG an den Tagen nach dem Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers massiv gestützt. Dazu kauften sie von Donnerstag, dem 29. September, bis Dienstag, dem 4. Oktober, knapp 3,8 Millionen Porsche-Aktien für 312,8 Millionen Euro auf, wie aus einer Pflichtmitteilung der damit beauftragten Bank of America (BofA Securities Europe) vom Mittwochabend hervorgeht. Die Maßnahmen erfolgten bei Kursen zwischen 81 und 82,50 Euro.

Bereits am ersten Handelstag war der Newcomer an der Börse unter Abgabedruck geraten, weil sich der Gesamtmarkt schwach zeigte. Deshalb wurden an diesem Tag via Xetra für Stützungen 1,8 Millionen Papiere erworben. Die Vorzugspapiere aus dem Besitz des bisherigen Alleineigentümers Volkswagen waren zunächst in einer Spanne zwischen 76,50 und 82,50 Euro angeboten worden und kamen dann zu 82,50 Euro auf den Markt. Der erste Kurs hatte auf 84 Euro gelautet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen