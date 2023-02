Star-Investor Warren Buffett baut sein Portfolio deutlich um

Star-Investor Warren Buffett sortiert seine Aktien neu. Der Berkshire Hathaway-CEO reduziert unter anderen seine Beteiligungen an Chip-Herstellern, Banken und Activision Blizzard.

Die Anleger verfolgen Buffetts Portfolio-Veränderungen immer ganz genau. (Foto: AP) Warren Buffett

New York Warren Buffett hat seinen Anteil am taiwanesischen Chiphersteller TSMC überraschend abgebaut und damit die Aktie unter Druck gebracht. Das Papier notierte im frühen Handel in Taipeh um bis zu 3,6 Prozent schwächer.

Dabei hatte der CEO von Berkshire Hathaway erst im dritten Quartal die Anteile an dem Chiphersteller aus Taiwan gekauft. Es war die zehntgrößte Position in seinem Portfolio, die Position war ursprünglich 4,1 Milliarden Dollar wert, nun hält er noch gut 15 Prozent davon.

