Streamingdienst Netflix-Quartalszahlen übertreffen die Prognosen

Am 18. Oktober hat Netflix die Finanzergebnisse für Q3 2022 vorgestellt. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Netflix

In Q3 2022 erzielte Netflix einen Umsatz in Höhe von 7,93 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn des Unternehmens betrug 1,4 Milliarden US-Dollar.

Netflix generierte dabei einen Gewinn je Aktie von 3,10 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Netflix die Quartalszahlen zu Q3 2022?

Am Dienstag, den 18. Oktober 2022, hat Netflix seine Quartalsbilanz veröffentlicht. Der Finanzbericht ist seither auf der Website des Unternehmens für Anleger und Interessierte zugänglich. Die per Video aufgezeichnete Stellungnahme der Geschäftsführung findet sich dagegen auf dem unternehmenseigenen YouTube-Kanal.

Wie hoch war der Umsatz von Netflix im dritten Quartal 2022?

Der Umsatz von Netflix betrug im dritten Quartal 2022 rund 7,93 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich stieg der Umsatz damit um 5,9 Prozent. Hintergrund der gesteigerten Erlöse ist in erster Linie der Zuwachs an 2,4 Millionen neuen Bezahlabos – Analysten prognostizierten rund eine Millionen Neukunden. Für das vollständige Jahr strebt das Unternehmen insgesamt 4,5 Millionen zusätzliche Abonnenten an. Eine positive Entwicklung, die auch die Anleger belohnt haben: Nachbörslich stieg die Netflix-Aktie um mehr als zehn Prozent.

Für den amerikanischen Konzern zeichnet sich damit eine kleine Trendwende ab. So ging in Q2 die Anzahl an zahlender Abonnenten noch um 970.000 zurück. Auch im ersten Quartal des Jahres war der Kundenstamm um etwa 200.000 Abonnenten geschrumpft.

Fakt ist: Der Streamingmarkt gilt inzwischen als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Konkurrenten in der Serien- und Filmanbieterbranche – bei gleichzeitig sinkender Konsumlaune der Verbraucher. Daher führt der Streaming-Anbieter im Kampf um Marktanteile ab November auch einen neuen Tarif ein. So wird es neben den herkömmlichen Abo-Modellen ein preislich günstigeres, jedoch von Werbeanzeigen begleitetes Model geben. Der Tarif werde in Deutschland 4,99 Euro im Monat kosten und ab 3. November verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit. Auf eine Stunde Streaming kommen durchschnittlich vier bis fünf Werbeminuten.

Wie hoch war der Gewinn von Netflix in Q3 2022?

Das Betriebsergebnis von Netflix ging mit 1,53 Milliarden US-Dollar um knapp 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Netto erzielte das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar, knapp vier Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie betrug in Q3 3,10 US-Dollar.

Historische Quartalszahlen von Netflix im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q2 2022 8,0 1,4 3,20 Q1 2022 7,8 2,0 3,53 Q4 2021 7,7 0,6 1,33 Q3 2021 7,5 1,5 3,19 Q2 2021 7,3 1,4 2,97 Q1 2021 7,2 1,7 3,75 Q4 2020 6,6 0,5 1,19 Q3 2020 6,4 0,8 1,74 Q2 2020 6,1 0,7 1,59 Q1 2020 5,8 0,7 1,57 Q4 2019 5,5 0,6 1,30 Q3 2019 5,3 0,7 1,47 Q2 2019 4,9 0,3 0,60 Q1 2019 4,5 0,3 0,76

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Netflix-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

