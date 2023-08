Tesla-Aktie Analyse & Prognose zur Tesla-Aktienkurs-Performance

Wie könnte sich der Kurs der Tesla-Aktie entwickeln? Welche Potentiale offenbart die aktuelle Performance – und was sollten Anleger wissen? Eine Analyse und Prognose zur Tesla-Aktie.

Hinweis: Dieser Text ist keine Empfehlung zum Kauf der beschriebenen Aktie. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Aktueller Tesla-Aktienkurs

Im Moment liegt der Kurs der Tesla-Aktie (Stand: 09:39 Uhr) bei 211,48 Euro. Damit ist die Tesla-Aktie innerhalb von 24 Stunden um 0,55 Prozent gefallen. In den letzten 7 Tagen hat sich der Kurs der Tesla-Aktie um Minus 7,2 Prozent verändert. Der Verlust der Tesla-Aktie in den vergangenen 30 Tagen, seit dem 17.07.2023, beträgt Minus 15,7 Prozent. Die Aktie verzeichnet eine Jahresperformance von Plus 81,7 Prozent. Die aktuelle Monatsperformance beträgt Minus 12,8 Prozent. Derzeit notiert die Aktie 32,9 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120,8 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Vergleich der Tesla-Aktie mit zwei Indizes

Die Tesla-Aktie ist in den folgenden Indizes gelistet: US Tech 100, S&P 500. Im 24-Stunden-Vergleich zu den wichtigsten Indizes, in denen Tesla enthalten ist, sieht die Wertentwicklung der Tesla-Aktie wie folgt aus:

US Tech 100: -1,1 Prozent

S&P 500: +0,2 Prozent

Tesla: -1 Prozent

Überblick über Tesla, Inc.

Tesla entwirft, entwickelt, fertigt, vermietet und verkauft Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automotive sowie Energieerzeugung und -speicherung.

Segment Automotive

Das Segment Automotive bietet Elektrofahrzeuge an und vertreibt Emissionszertifikate für Kraftfahrzeuge. Zum Angebot gehören Limousinen und Geländewagen über den Direkt- und Gebrauchtwagenverkauf, ein Netzwerk von Tesla Superchargern und In-App-Upgrades sowie Kauf-Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen.

Segment Energieerzeugung und -speicherung

Das Segment Energieerzeugung und -speicherung befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung, der Installation, dem Verkauf und der Vermietung von Produkten zur Erzeugung von Solarenergie und zur Energiespeicherung sowie den damit verbundenen Dienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden und Versorgungsunternehmen.

Unternehmensgeschichte von Tesla

Das Unternehmen war früher als Tesla Motors, Inc. bekannt und änderte im Februar 2017 seinen Namen: Tesla, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien.

Zukünftige Aussichten für die Tesla-Aktie

Die zukünftigen Aussichten für die Tesla-Aktie hängen von vielen Faktoren ab, darunter die allgemeine Wirtschaftslage, die Entwicklung in der Automobilindustrie, die technologischen Innovationen von Tesla und die Konkurrenz durch andere Unternehmen.

35 Experten haben ihre Prognosen für die Entwicklung des Tesla-Aktienkurses für das Jahr 2024 abgegeben. Im Durchschnitt liegt das erwartete Kursziel für Tesla bei 252,17 $. Dies entspricht einem Anstieg von 8,25 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. Die Spanne der Schätzungen reicht von einem Höchstziel von 350,00 $, was einer Steigerung von 50,2 Prozent entspricht, bis zu einem Tiefstziel von 85,00 $, was einem Rückgang von 63,5 Prozent entsprechen würde.

Insgesamt haben 44 Analysten ihre Einschätzungen abgegeben: 16 Analysten empfehlen den Kauf von Tesla-Aktien, 21 raten dazu, die Aktien zu halten, und sieben Experten empfehlen, die Aktien zu verkaufen.

Es gilt zu beachten, dass auch Experten nicht in die Zukunft schauen können, jedoch spiegeln ihre Einschätzungen weitgehend die Stimmung am Markt wider. Das potenzielle Kurswachstum und die Empfehlungen der Analysten sollten nicht als finanzielle Ratschläge aufgefasst werden. Sie dienen vielmehr als zusätzliche Informationsquelle, um die eigene Meinungsbildung und Aktienanalyse zu unterstützen.

Zusammenfassend deuten die Expertenschätzungen darauf hin, dass die Tesla-Aktie im Jahr 2024 ein durchschnittliches Kurspotenzial von 8,3 Prozent haben könnte. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt, die Tesla-Aktie zu halten.

Sollte man die Tesla-Aktie jetzt kaufen?

Die Tesla-Aktie hat in der Vergangenheit eine beeindruckende Performance gezeigt, aber sie steht vor erheblichen Herausforderungen. Investoren sollten diese Faktoren sorgfältig berücksichtigen, bevor sie in die Tesla-Aktie investieren.

