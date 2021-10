Tesla-Quartalszahlen So hoch könnten Umsatz und Gewinn von Tesla in Q3 ausfallen

Am 20. Oktober stellt Tesla die Finanzergebnisse für Q3 2021 vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vergleiche zu Vorjahren und Prognosen für Q3.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Tesla

In Q3 konnte Tesla nach eigenen Angaben über 240.000 Fahrzeuge ausliefern.

Analysten rechnen mit einem Umsatz in Q3 in Höhe von 13,6 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn des Unternehmens soll laut Marktbeobachtern 1,3 Milliarden US-Dollar betragen.

Wann veröffentlicht Tesla die Quartalszahlen zu Q3 2021?

Tesla wird am 20. Oktober 2021 nach Börsenschluss seine Quartalsbilanz veröffentlichen. Den zugehörigen Webcast finden Interessenten im Anschluss für mehrere Monate auf der Website des Unternehmens.

Prognose: Wie hoch fallen Umsatz und Gewinn von Tesla in Q3 2021 aus?

Nach eigenen Angaben hat Tesla im dritten Quartal 2021 rund 238.000 Fahrzeuge produziert und über 240.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Zum Vergleich: In Q3 2020 lag die Fahrzeugproduktion bei knapp über 145.000, während 140.000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden.

Die Anzahl der Auslieferungen steigerte sich damit im Vorjahresvergleich um 71 Prozent. Über einen mehrjährigen Zeithorizont plant das Unternehmen bei den Fahrzeugauslieferungen

ein jährliches Wachstum von 50 Prozent.

19 Analysten rechnen im Schnitt mit einem Rekordumsatz in Q3 von 13,6 Milliarden US-Dollar, das geht aus den Daten der Finanzplattform „marketscreener“ hervor. Der Gewinn des US-Unternehmens soll dabei bei 1,3 Milliarden US-Dollar liegen.

Mit Blick auf die Tesla-Aktie überraschen die positiven Einschätzungen vonseiten der Analysten nicht. Das Papier des Elektroauto-Pioniers gilt mit seinem außerordentlich hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis als sehr hoch bewertet.

Wie hoch war der Umsatz von Tesla im zweiten Quartal 2021?

Der Umsatz von Tesla betrug im zweiten Quartal 2021 11,96 Milliarden US-Dollar. Erreicht wurden die Erlöse in erster Linie durch ein hohes Wachstum im Bereich der Fahrzeugauslieferung. Im Vorjahresvergleich steigerte das Unternehmen die Erlöse damit um 98 Prozent. So konnte der Konzern in Q2 2020 einen Umsatz in Höhe von 6,04 Milliarden US-Dollar erzielen.

Derweil schafft Tesla weitere Produktionskapazitäten. Unter anderem in Grünheide bei Berlin entsteht eine neue Gigafactory des Unternehmens, deren Produktionsstart sich voraussichtlich von Juli dieses Jahres auf Anfang 2022 verschieben wird. Gründe für die Verzögerung seien vor allem bürokratische Genehmigungsverfahren in Deutschland.

Wie hoch war der Gewinn von Tesla in Q2 2021?

Dem Quartalsbericht vom 26. Juli 2021 zufolge belief sich der Betriebsgewinn von Tesla auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert eine Umsatzrendite von knapp elf Prozent. Der Nettogewinn belief sich in Q2 2021 auf 1,14 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert in der Geschichte des Unternehmens.

Historische Quartalszahlen von Tesla im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q1 2021 10,4 0,4 0,39 Q4 2020 10,8 0,3 0,24 Q3 2020 8,8 0,3 0,27 Q2 2020 6,0 0,1 0,10 Q1 2020 6,0 0,01 0,02 Q4 2019 7,4 0,1 0,11 Q3 2019 6,3 0,1 0,16 Q2 2019 6,4 -0,4 -2,31 Q1 2019 4,5 -0,7 -4,10

Quelle: Unternehmen

2020 erzielte Tesla erstmals seit der Unternehmensgründung Gewinn. Rund 721 Millionen US-Dollar Nettogewinn konnte der von Elon Musk geführte Autohersteller verbuchen. Seit nunmehr acht Quartalen schreibt der Konzern schwarze Zahlen – und erreichte zuletzt in Q2 2021 einen Rekordgewinn von 1,14 Milliarden US-Dollar. Auch der verwässerte Gewinn pro Aktie verzeichnete mit 1,02 US-Dollar ein Rekordhoch.

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Tesla-Aktie, sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

