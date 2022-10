Tesla-Quartalszahlen Trotz verdoppeltem Gewinn verliert die Tesla-Aktie

Am 19. Oktober stellte Tesla die Finanzergebnisse für Q3 2022 vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Tesla

In Q3 konnte Tesla nach eigenen Angaben mehr als 343.000 Fahrzeuge ausliefern.

Dabei erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Q3 in Höhe von 21,5 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn des Unternehmens belief sich in Q3 2022 auf 3,29 Milliarden US-Dollar.

Wann veröffentlichte Tesla die Quartalszahlen zu Q3 2022?

Tesla hat am 19. Oktober 2022 nach Börsenschluss seine Quartalsbilanz veröffentlicht. Die zugehörige Präsentation finden Interessenten nun für mehrere Monate auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Tesla im dritten Quartal 2022?

Der Umsatz von Tesla betrug im dritten Quartal 2022 rund 21,45 Milliarden US-Dollar. Der Autobauer erzielte damit ein Umsatzplus von 56 Prozent im Vorjahresvergleich. So hat das Unternehmen um CEO Elon Musk im abgelaufenen Quartal erstmals mehr als 343.000 Autos ausliefern können. Zum Vergleich: In Q3 2021 lag die Fahrzeugproduktion noch bei rund 238.000 Fahrzeugen, ausgeliefert wurden damals rund 240.000 Exemplare. Da Analysten vorab jedoch mit Umsatzerlösen in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten, fiel die Aktie nachbörslich um etwa fünf Prozent.

An dem Jahresziel, 50 Prozent Wachstum zu erzielen, will der Konzern laut Finanzchef Zach Kirkhorn weiterhin festhalten. Tesla erklärte, dass die Wachstumsrate von mehreren Faktoren abhänge, mitunter der Verfügbarkeit von Bauteilen und der Stabilität der Lieferketten. Das Handelsblatt hatte in dem Zusammenhang vor wenigen Tagen von Teslas Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Batteriezellen in Serienproduktion berichtet.

Wie hoch war der Gewinn von Tesla in Q3 2022?

Dem Quartalsbericht vom 19. Oktober 2022 zufolge belief sich der Betriebsgewinn von Tesla auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert eine Umsatzrendite von rund 17 Prozent. Der Nettogewinn belief sich in Q3 2022 auf 3,3 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung um satte 103 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Elektroautohersteller übertraf damit die Analystenerwartungen.

Finden Sie hier den aktuellen Kurs der Tesla-Aktie sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von Tesla im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q2 2022 16,9 2,3 1,95 Q1 2022 18,8 3,3 2,86 Q4 2021 17,7 2,3 2,05 Q3 2021 13,8 1,6 1,44 Q2 2021 12,0 1,1 1,02 Q1 2021 10,4 0,4 0,39 Q4 2020 10,8 0,3 0,24 Q3 2020 8,8 0,3 0,27 Q2 2020 6,0 0,1 0,10 Q1 2020 6,0 0,01 0,02 Q4 2019 7,4 0,1 0,11 Q3 2019 6,3 0,1 0,16 Q2 2019 6,4 -0,4 -2,31 Q1 2019 4,5 -0,7 -4,10

2020 erzielte Tesla erstmals seit der Unternehmensgründung Gewinn. Rund 721 Millionen US-Dollar Nettogewinn konnte der von Elon Musk geführte Autohersteller verbuchen. Seit nunmehr elf Quartalen schreibt der Konzern schwarze Zahlen – und erreichte zuletzt in Q1 2022 einen Rekordgewinn von 3,3 Milliarden US-Dollar. Auch der verwässerte Gewinn pro Aktie verzeichnete mit 2,86 US-Dollar ein Rekordhoch.

