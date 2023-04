Tesla-Quartalszahlen Umsatz und Gewinn von Tesla im ersten Quartal

Am 19. April stellte Tesla die Finanzergebnisse für Q1 2023 vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Tesla

In Q1 konnte Tesla einen neuen Auslieferungsrekord aufstellen.

Dabei erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 23,3 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn des Unternehmens belief sich in Q1 2023 auf 2,5 Milliarden US-Dollar.

Wann veröffentlichte Tesla die Quartalszahlen zu Q1 2023?

Tesla hat am 19. April 2023 nach Börsenschluss seine Quartalsbilanz veröffentlicht. Die zugehörige Präsentation finden Interessenten nun für mehrere Monate auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Tesla im ersten Quartal 2023?

Der Umsatz von Tesla betrug im ersten Quartal 2023 rund 23,3 Milliarden US-Dollar. Der Autobauer erzielte damit ein Umsatzplus von 24 Prozent im Vorjahresvergleich. So hat das Unternehmen um CEO Elon Musk im abgelaufenen Quartal mit mehr als 422.000 Fahrzeugen einen neuen Auslieferungsrekord aufstellen können. Zum Vergleich: In Q4 2021 lag die Fahrzeugproduktion noch bei rund 305.000 Fahrzeugen, ausgeliefert wurden damals rund 310.000 Exemplare.

Wie hoch war der Gewinn von Tesla in Q1 2023?

Dem Quartalsbericht vom 19. April 2023 zufolge belief sich der Betriebsgewinn von Tesla auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert eine Umsatzrendite von rund 11,5 Prozent. Der Nettogewinn belief sich in Q1 2023 auf 2,5 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang um 24 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Hintergrund des geschmälerten Gewinns sind die gesenkten Preise des Autobauers. CEO Elon Musk will mit Rabatten die Verkäufe ankurbeln, in den USA wurden die Preise um bis zu 25 Prozent gesenkt. Die Strategie wirkt sich dabei negativ auf die Gewinnmarge aus. Nachbörslich verlor die Aktie um sechs Prozent.

Historische Quartalszahlen von Tesla im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q4 2022 24,3 3,7 1,07 Q3 2022 21,5 3,3 0,95 Q2 2022 16,9 2,3 1,95 Q1 2022 18,8 3,3 2,86 Q4 2021 17,7 2,3 2,05 Q3 2021 13,8 1,6 1,44 Q2 2021 12,0 1,1 1,02 Q1 2021 10,4 0,4 0,39 Q4 2020 10,8 0,3 0,24 Q3 2020 8,8 0,3 0,27 Q2 2020 6,0 0,1 0,10 Q1 2020 6,0 0,01 0,02 Q4 2019 7,4 0,1 0,11 Q3 2019 6,3 0,1 0,16 Q2 2019 6,4 -0,4 -2,31 Q1 2019 4,5 -0,7 -4,10

Quelle: Unternehmen

2020 erzielte Tesla erstmals seit der Unternehmensgründung Gewinn. Rund 721 Millionen US-Dollar Nettogewinn konnte der von Elon Musk geführte Autohersteller verbuchen. Seit nunmehr elf Quartalen schreibt der Konzern schwarze Zahlen – und erreichte zuletzt in Q1 2022 einen Rekordgewinn von 3,3 Milliarden US-Dollar. Auch der verwässerte Gewinn pro Aktie verzeichnete mit 2,86 US-Dollar ein Rekordhoch.

