Der Hedgefonds-Manager empfiehlt den Ausstieg aus der aktuellen Börsenrally. Er selbst hat nur neun Aktien in seinem Depot – und ein auffälliges Faible für China.

Der Star-Investor hat sein Depot im vierten Quartal fast komplett umgebaut. (Foto: © 2010 Bloomberg Finance LP) Michael Burry

Düsseldorf Nur ein Wort hat der Star-Investor Michael Burry Anfang Februar gebraucht, um auszudrücken, was er von der aktuellen Rally am Aktienmarkt hält. „Verkaufen“, twitterte der Manager des Hedgefonds Scion Asset Management. Anlegerinnen und Anleger sollen also die höheren Kurse nutzen, um mit Gewinnen auszusteigen.

Burrys Wort hat Gewicht an der Wall Street. Schließlich war er es, der 2007 den Crash des US-Immobilienmarkts vorhersah. Seine Geschichte wurde 2015 unter dem Namen „The Big Short“ verfilmt, seinen Ruf hat er in der jüngsten Vergangenheit mehrmals untermauert.

Dementsprechend gespannt wird verfolgt, welche Aktien Burrys mit seinem Hedgefonds kauft oder verkauft. Sein Depot muss er vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC melden, welche dieses dann veröffentlicht. Die neuesten Daten kamen am 14. Februar nach Börsenschluss – und sie zeigen, dass Burry sein Depot gegenüber der vorherigen Veröffentlichung nahezu vollständig umgebaut hat.

