Thyssenkrupp-Tochter Nucera-Aktien bei Börsengang billiger als angenommen

Die Thyssenkrupp-Tochter Nucera macht bei ihrem anstehenden Börsengang Zugeständnisse. Die Papiere des Unternehmens sollen günstiger verkauft werden als erwartet.

Thyssenkrupp verkauft die Aktien seiner Wasserstoff-Tochter Nucera billiger als erwartet. (Foto: dpa) Nucera in Dortmund

München Thyssenkrupp verkauft die Aktien ihrer Wasserstoff-Tochter Nucera bei deren Börsengang billiger als erwartet. Die bis zu 30,3 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 19 und 21,50 Euro angeboten werden, wie Thyssenkrupp Nucera am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Börsenwert zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro. Zuletzt war eine Bewertung von mehr als drei Milliarden Euro erwartet worden. Die Emission bringt Nucera damit zwischen 500 und 566 Millionen Euro. Die Papiere können von Montag an bis zum 5. Juli gezeichnet werden, am 7. Juli soll das Unternehmen dann sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.

Die Wasserstofftochter entwickelt Technologie für Elektrolyseanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab. Der Fokus des Geschäfts von Nucera liegt aktuell auf Europa und Nordamerika. Dort wolle man Standorte aufbauen und erweitern, erklärte Werner Ponikwar, Vorstandsvorsitzender der Wasserstofftochter, kürzlich in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen