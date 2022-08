Übernahmestreit Jetzt auch David Einhorn: Zweiter Shortseller steigt bei Twitter ein und wettet gegen Elon Musk

Greenlight Capital hat sich bei dem Kurznachrichtendienst eingekauft. Das Kalkül dahinter: Der Hedgefonds hofft, dass der Tech-Milliardär den Übernahmestreit mit Twitter verliert.

Der Hedgefonds Greenlight wettet gegen Elon Musk im Streit um die Twitter-Übernahme. (Foto: Reuters) Elon Musk

Düsseldorf Die Wetten auf eine Niederlage von Elon Musk im Übernahmestreit mit Twitter nehmen zu. Mit Greenlight Capital gab nun der zweite Hedgefonds bekannt, dass er Aktien des Kurznachrichtendienstes gekauft hat. Er geht davon aus, dass der Tesla-Chef gerichtlich dazu gezwungen wird, Twitter wie ursprünglich vereinbart für 54,20 Dollar je Aktie zu kaufen. Der Schlusskurs vom Montagabend lag bei 40,89 Dollar.

Greenlight Capital schrieb in einem Brief an seine Investoren, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt, dass er im Juli Twitter-Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 37,24 Dollar gekauft habe. Wie groß die Position genau ist, erklärte der vom bekannten Shortseller David Einhorn geführte Hedgefonds nicht.

Ähnlich hat sich bereits Hindenburg Research positioniert: Dieser hatte Mitte Juli erklärt, er setze auf eine Niederlage Musks vor Gericht und habe deshalb Twitter-Aktien gekauft.

