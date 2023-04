In Zeiten von Inflation und Krieg suchen Anleger nach wertstabilen Konsumaktien. Einschätzungen von Analysten zu drei Schwergewichten der Branche.

Unilever ist einer der weltweit größten Produzenten von Verbrauchsgütern. (Foto: Bloomberg) Produkte der Marke Dove von Unilever

Köln Aktien von Herstellern sogenannter nicht zyklischer Konsumgüter können in turbulenten Börsenzeiten für Stabilität im Portfolio sorgen. Der drohende Konjunkturabschwung angesichts einer hohen Inflation, des Kriegs in der Ukraine und der nach wie vor bestehenden Sanktionen schwächt den Welthandel und damit auch die Unternehmensgewinne. Das verunsichert Anleger.

Die Nachfrage nach Produkten des täglichen Bedarfs bleibt jedoch auch in Krisenzeiten stabil – oder nimmt sogar zu. Anleger suchen daher nach Aktien von Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen immer gebraucht werden und denen es in schwierigen Zeiten gelingt, die rasant steigenden Preise für Vorprodukte und Energie an ihre Endkunden weiterzugeben.

Diese Vorteile erfüllen am häufigsten Konzerne in der Konsumbranche. Das sind Aktien von Unternehmen mit sehr starken Marken und hoher Kundenbindung. Analysten nennen ihre Einschätzungen zu drei großen Playern der Branche.

Chancen in Fernost

