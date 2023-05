Uniper-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die Uniper-Aktie 2023?

Uniper hat im Mai die ordentliche Hauptversammlung 2023 abgehalten. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Uniper-HV 2023.

Wann war die Uniper-Hauptversammlung 2023?

Die Uniper-Hauptversammlung wurde am Mittwoch, den 24. Mai 2023, abgehalten.

Wie hoch ist die Uniper-Dividende 2023?

Infolge des verzeichneten Bilanzverlustes der Uniper SE wurde der ordentlichen Hauptversammlung 2023 kein Dividendenvorschlag unterbreitet. Für das Geschäftsjahr 2022 entfällt damit die Ausschüttung einer Dividende.

Wie hoch war die Uniper-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 haben die Uniper-Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,07 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.

Wann zahlt Uniper die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Die Dividende dürfte dann am 30. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Uniper-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Wann musste ich 2023 Uniper-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Uniper-Dividende zu erhalten, mussten die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 24. Mai 2023, gekauft worden sein.

Hintergründe und Neuigkeiten zu Uniper

Im vergangenen Jahr war der Konzern aufgrund des russischen Gaslieferstopps in Schieflage geraten und wurde verstaatlicht. Inzwischen hat sich Uniper stabilisiert und erwartet nun wieder Gewinne. Das Unternehmen werde keine weiteren Eigenkapitalerhöhungen benötigen, teilte der Versorger mit. Laut vorläufiger Zahlen erwartet Uniper aus den Absicherungsgeschäften Gewinne vor Steuern von über zwei Milliarden Euro. Zudem bestätigte das Unternehmen den Ausblick für das laufende Jahr.

