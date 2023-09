Vonovia-Aktie Lohnt sich der Einstieg beim Immobilienkonzern Vonovia?

Auf Jahressicht macht die Vonovia-Aktie Verluste. Zuletzt hat das Papier jedoch an Fahrt aufgenommen. Lohnt sich der Einstieg?

Kursentwicklung der Vonovia-Aktie

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia hat Anfang der Woche einen Auftrieb von 0,6 Prozent erlebt und notiert gegenwärtig bei rund 22 Euro. Im Vergleich zur vorherigen Woche hat die Vonovia-Aktie um mehr als vier Prozent zugelegt, obwohl sie im Vorjahresvergleich immer noch 16,7 Prozent im Minus ist. Seit Jahresbeginn hat die Aktie etwa 4,6 Prozent verloren.

Im Vergleich zum Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate hat sich die Vonovia-Aktie besser geschlagen. Der Sektor insgesamt hat in den vergangenen zwei Wochen etwa um neun Prozent zugelegt, während die Vonovia-Aktie in dieser Zeit fast 17 Prozent an Wert gewinnen konnte.

Trends und Prognosen für die Vonovia-Aktie

Die Trendfolgestrategie ist eine beliebte Strategie an der Börse. Sie besagt, dass Investoren in Aktien investieren sollten, die in der Vergangenheit gut performt haben. Die Vonovia-Aktie zeigt aktuell einen positiven Trend. Die Aktie hat nicht nur gegenüber der Vorwoche, sondern auch gegenüber dem Vormonat zugelegt und ist hier um knapp acht Prozent gestiegen.

Das Momentum für die vergangenen 14 Tage liegt bei 110,47. Werte über 100 signalisieren einen positiven Trend, solche unter 100 einen negativen. Dabei liegt der Relative Stärke Index (RSI) von Wallace Wilder für die Vonovia-Aktie aktuell bei 78,53. Werte von über 70 weisen darauf hin, dass die Aktie überkauft und damit überbewertet ist. Nach diesem Indikator wäre die Vonovia-Aktie also überbewertet.

Rolle der Morgan Stanley Bank

Basierend auf den aktuellen Einschätzungen der Marktbeobachter scheint die Aktie allerdings gleichzeitig Luft nach oben zu haben. Die Stimmung um die Vonovia-Aktie wurde zuletzt durch eine Hochstufung von „Underweight“ auf „Equal-weight“ durch die Bank Morgan Stanley beeinflusst. Letztere hat das Kursziel von 19 auf 23 Euro angehoben.

Ein weiterer Faktor, der die Vonovia-Aktie in jüngster Zeit beeinflusst hat, ist die Abwanderung aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Das Unternehmen werde im EuroStoxx 50 zum 18. September gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ausgetauscht, teilte der Indexanbieter Qontigo vergangene Woche mit.

Die zukünftige Leistung der Vonovia-Aktie wird stark von den allgemeinen Marktbedingungen abhängen. Dazu gehören Faktoren wie die Entwicklung der Zinsen, die Wirtschaftsleistung und die allgemeine Stimmung auf dem Immobilienmarkt. Anleger sollten das bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.

