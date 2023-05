Vonovia-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Vonovia-Aktie?

Vonovia hält im Mai die Hauptversammlung 2023 ab. Die wichtigsten Fragen zur HV & Dividende 2023.

Wann ist die Vonovia-Hauptversammlung 2023?

Die Vonovia-Hauptversammlung wird am 17. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Vonovia-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 sollen die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie erhalten.

Wie hoch war die Vonovia-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 hatten die Vonovia-Aktionäre eine Dividende in Höhe von 1,66 Euro je Aktie beschlossen.

Wann zahlt Vonovia die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 23. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Vonovia-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Vonovia-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Vonovia-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Vonovia-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 17. Mai 2023, im Depot liegen.

Mehr Informationen zum Immobilienkonzern Vonovia

Fallende Immobilienpreise, eine drastische Zinswende sowie eine anhaltend hohe Inflation setzten dem Konzern zuletzt zu. Investoren sorgen sich indes, dass Vonovia in eine Abwärtsspirale gerät. Denn unter den aktuellen Bedingungen verliert das Portfolio des Immobilienkonzerns an Wert. So wertete Vonovia seinen Bestand an Immobilien aufgrund der sinkenden Preise im zweiten Halbjahr 2022 um 3,9 Prozent ab. Im ersten Quartal dieses Jahres fiel der Wert weiter um 3,7 Prozent. Jene Abwertung macht sich auch an der Börse bemerkbar. Selten waren die Papiere von Vonovia so niedrig bewertet wie gegenwärtig. Noch im August 2021 lag die Aktie bei 55,88 Euro – danach ging es bergab. Seit März 2023 bewegt sich der Kurs auf einem Niveau von unter 20 Euro.

Mehr: Vonovia – So groß sind die Risiken beim Immobilien-Konzern