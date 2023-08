VW-Aktie Chart, Analyse und Prognose zum Volkswagen-Aktienkurs

Die VW-Aktie hat in den vergangenen Wochen an Boden verloren. Die folgende Analyse wirft einen Blick auf die aktuelle Performance und zeigt mögliche Zukunftsszenarien auf.

Risikohinweis

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Aktienkurs von Volkswagen

Der Kurs des Automobilherstellers liegt aktuell 1,4 Prozent höher als vor einer Woche. Der Kurs ist um 0,3 Prozent gestiegen – die Aktie notiert nun bei 113,8 Euro. Dabei hat sich der Aktienkurs in der vergangenen Woche schlechter entwickelt als der DAX, der 2,56 Prozent zulegte. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Aktie mit 20 Prozent deutlich im Minus. Seit Jahresbeginn hat die VW-Aktie rund 5,2 Prozent an Wert verloren.

Momentum der VW-Aktie

Das Momentum der VW-Aktie liegt bei 99,18 für die vergangenen 14 Tage. Werte über 100 deuten auf einen positiven Trend hin, während Werte unter 100 einen negativen Trend signalisieren. Das Momentum zeigt, dass die VW-Aktie in den letzten zwei Wochen einen eher negativen Trend aufweist.

Relative Stärke: Ist die VW-Aktie unterbewertet?

Die relative Stärke der VW-Aktie liegt auf einer siebentägigen Basis bei 0,55. Das bedeutet, dass die Aktie in der vergangenen Woche weniger zugelegt hat als der Vergleichsindex. Nach dem Relative Strength Index (RSI) von Wallace Wilder liegt die VW-Aktie bei 18,67. Werte über 70 gelten als überkauft und damit überbewertet, Werte unter 30 als überverkauft und damit unterbewertet. Nach diesem Ansatz wäre die VW-Aktie also unterbewertet.

Kurs-Gewinn-Verhältnis der VW-Aktie

Langfristig sind nur Unternehmen an der Börse erfolgreich, die solide Gewinne erzielen. Ein wichtiger Indikator hierfür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Je niedriger das KGV, desto preiswerter ist eine Aktie. Volkswagen meldete zuletzt einen Gewinn je Aktie von 24 Euro. Auf Basis des aktuellen Kurses von 113,76 Euro ergibt sich ein KGV von 4,74. Damit ist die VW-Aktie sehr preiswert.

Anzahl der VW-Aktien

Aktuell gibt es 206.205.445 VW-Aktien. Bei dem aktuellen Kurs ist das Unternehmen damit 62,38 Milliarden Euro wert. Der Börsenumsatz betrug zuletzt 208.193 Aktien. Durchschnittlich werden pro Handelstag 926.150 Aktien gehandelt.

Fazit: Sollte man jetzt VW-Aktien kaufen?

Ob die VW-Aktie eine gute Investition ist, hängt von vielen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Daten spielen auch andere Faktoren eine Rolle. VW ist ebenso von der Entwicklung der Automobilbranche abhängig wie von der Qualität des Managements um CEO Oliver Blume.

Wie nun bekannt wurde, ist ein Zulieferer von Volkswagen von den Überschwemmungen in Slowenien erwischt worden – was zu einem Stillstand der Bänder in einigen VW-Werken führen könnte. Die drohenden Produktionsausfälle können sich negativ auf die Bilanz und damit auch auf den Kurs der Aktie auswirken.

