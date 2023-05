VW-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die Volkswagen-Aktie 2023?

VW hält im Mai die Hauptversammlung 2023 ab. Wie hoch fällt die Dividende aus? Hier finden Sie alle Eckdaten zur Volkswagen-Hauptversammlung 2023.

Wann ist die Volkswagen-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung wird am 10. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Volkswagen-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 8,70 Euro je Stammaktie und 8,76 Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Volkswagen-Dividende 2022?

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 betrug 7,50 Euro je Stammaktie und 7,56 Euro je Vorzugsaktie.

Wann zahlt VW die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Auszahlung der Dividende spätestens am 15. Mai 2023 erfolgen.

Wann notiert die Volkswagen-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der VW-Aktie.

Bis wann müssen Anleger die Volkswagen-Aktien kaufen, damit sie die Dividende erhalten?

Um für das Geschäftsjahr 2022 VW-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen.

Aktuelles zu VW

15 Prozent mehr Umsatz und Verkäufe hat sich der Automobilkonzern für 2023 vorgenommen – umgerechnet sind das etwa eine Million Autos mehr als im vergangenen Jahr. Dabei läuft das Unternehmen – trotz starkem ersten Jahresquartal – bislang seinen Zielen hinterher. So liegen die aktuellen Produktionszahlen nach wie vor unter Zielwert, erklärt Daniel Röska, Automotive-Analyst bei Bernstein. Dabei sieht sich der Konzern um CEO Oliver Blume mit einer Palette an Herausforderungen konfrontiert – vom wackelnden VW-Geschäft in China bis hin zum Preiskampf mit US-Konkurrent Tesla.

Weil VW nach den Krisenjahren schnell wieder wachsen will, musste der Autobauer 2022 zum einen sein Inventar auffüllen. Zum anderen fanden viele Autos wegen Lieferkettenproblemen nicht den Weg zum Kunden – was sich negativ auf den Cashflow auswirkte. Letzterer soll künftig daher stärker in den Kennzahlen-Fokus rücken, erklärte Blume.

Mehr zum Thema: Marge, China, Kosten: Volkswagens Baustellen im Bilanzcheck