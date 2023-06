 Wasser-Aktien & Wasser-ETF: Wie Sie gegen Wasserknappheit investieren

Der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung machen die knappe Ressource Wasser noch knapper. Das eröffnet Chancen für spezialisierte Fonds, ETFs und innovative Unternehmen.

Es gibt verschiedene Wege, in das Zukunftsthema zu investieren. (Foto: imago images/MASKOT) Am Wasser

Frankfurt Gluckert es oder zischt es? Die Kugel, die mit dem Wasser durch die Röhre gespült wird, kann akustische Signale deuten. Wenn sie etwas feststellt, das auf ein Leck schließen lässt, meldet sie das Problem und dessen Position. Xylem heißt der US-Konzern, der die magische Kugel zur Rohrinstandhaltung im Programm hat. Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für einen Anbieter, die sich einer der größten Herausforderungen der Menschheit widmet: der Versorgung mit sauberem Wasser.

Jedes Jahr kommen knapp 80 Millionen Menschen zur Weltbevölkerung hinzu. Laut Prognosen wird sie so von aktuell rund acht Milliarden in den kommenden Jahrzehnten auf mehr als zehn Milliarden anwachsen. Und all diese Menschen brauchen Trinkwasser.

„Wasser ist nicht ersetzbar“, bringt Gerhard Wagner die Brisanz auf den Punkt, Leiter Nachhaltiges Investment bei der Fondsgesellschaft Swisscanto. Diese Herausforderungen zu bewältigen erfordert daher enorme Investitionen. Daran können sich Anlegerinnen und Anleger beteiligen – über Fonds, ETFs und ausgesuchte Aktien.

