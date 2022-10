Die Renditen von Zinspapieren sind deutlich gestiegen – und dürften noch weiter anziehen. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

Frankfurt Die dramatische Zinswende der Notenbanken sorgt für historische Turbulenzen an den Anleihemärkten. Das hat die Renditen von Zinspapieren auf Niveaus katapultiert, die es zuletzt vor mehr als zehn Jahren gab. Professionelle Anleger schauen daher wieder genauer auf die lange Zeit als unattraktiv angesehenen Bonds. Was Anleihen jetzt wieder bieten und welche Risiken es gibt.

Die wichtigste Notenbank der Welt, die Fed in den USA, preschte vor. Sie hat ihre Leitzinsen seit Mitte März um drei Prozentpunkte angehoben. So deutliche Zinserhöhungen in so kurzer Zeit gab es seit über 40 Jahren nicht. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich von ihrer Nullzinspolitik verabschiedet und die Zinsen seit Juli um 1,25 Prozentpunkte erhöht.

