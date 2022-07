Anleihen China will billionenschweren Anleihemarkt öffnen

Ausländische Anleger reduzieren seit vier Monaten in Folge ihre Bestände chinesischer Anleihen. Durch eine Öffnung des Marktes soll sich das künftig ändern.

Neben Schanghai ist Shenzhen die größte Festlandbörse Chinas. (Foto: Reuters) Börsentafel in Schanghai

Schanghai China will ausländischen Investoren den Zugang zu seinem 20 Billionen Dollar schweren Anleihemarkt erleichtern. Grenzüberschreitende Zeichnungen von Anleihen sollen künftig einfacher möglich sein, wie die der Zentralbank unterstehende Devisenaufsicht am Freitag in Peking mitteilte.

Zudem solle passiven Fonds – die Indizes abbilden, in die investiert werden kann – den Handel mit den chinesischen Papieren ermöglicht werden. Die Gebühren für entsprechende Dienstleistungen sollen zudem gesenkt, der Zugang zu Devisenabsicherungen im Ausland verbessert und der Prozess der Kontoeröffnung gestrafft werden.

Die Schritte zielten darauf ab, „die weitere Öffnung des chinesischen Anleihemarktes zu fördern“, so die Aufsichtsbehörde. Globale Indexanbieter wie FTSE Russell und JPMorgan haben chinesische Anleihen in ihre Indizes aufgenommen und damit Geldzuflüsse nach China gelenkt. Dennoch haben Anleger aus dem Ausland im Mai bereits den vierten Monat in Folge ihre Bestände an chinesischen Anleihen reduziert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen