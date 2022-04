Anleihen „Die Chancen stehen 50:50“: Wie nah ist Russland der Staatspleite?

Bislang hat Russland seine Schulden bedient, doch am Montag muss das Land eine Anleihe über zwei Milliarden Dollar zurückzahlen. Wieder bangen Investoren um die Rückzahlung.

Das Vertrauen ausländischer Investoren ist dahin. Die Kurse russischer Anleihen sind eingebrochen.

(Foto: dpa) Wandgemälde des russischen Staatschefs Wladimir Putin

Frankfurt Zahlt der Kreml oder nicht? In der Saga um Russlands Anleihen wird fast täglich ein neues Kapitel geschrieben. Das mit harten Sanktionen belegte Land hat zwar bislang zur Überraschung vieler Investoren einen Zahlungsausfall vermeiden können. Doch der nächste große Test steht am Montag an: Dann wird eine Staatsanleihe über zwei Milliarden Dollar fällig und muss zurückgezahlt werden.

Das Vertrauen gerade der ausländischen Investoren ist ohnehin dahin. Die Kurse russischer Anleihen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Ende Februar eingebrochen.

Anleger werden wohl noch lange um Zahlung bangen. Ulrich Kater, Chefvolkswirt bei der Dekabank, sagt: „Ein Zahlungsausfall ist gut möglich, die Aussichten dafür stehen bei etwa 50:50.“

Aber ist Russland tatsächlich pleite? Warum machen die Sanktionen des Westens die Auszahlungen so kompliziert? Wie viele Anleihen hat Russland überhaupt ausstehen? Und wie groß ist die Gefahr eines Dominoeffekts bei einem russischen Zahlungsausfall? Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen:

