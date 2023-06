 Anleihen kaufen: Diese Unternehmensanleihen bieten jetzt wieder hohe Zinsen

Zinsjäger kommen wieder auf ihre Kosten. Dax- und MDax-Konzerne begeben Anleihen mit attraktiven Kupons. Was Anleger zu den Wertpapieren wissen müssen.

Anleihen dieser Dax- und MDax-Konzerne waren in den vergangenen Wochen bei Privatanlegern am meisten gefragt. Unternehmensanleihen

Frankfurt Lange Zeit fristeten sie bei Sparern ein Schattendasein, doch jetzt sind sie zurück im Fokus: Anleihen von Unternehmen. „Seit Januar spüren wir wieder reges Interesse von Privatanlegerinnen und Privatanlegern“, sagt Jens Furkert, Leiter des Anleihehandels der Börse Stuttgart.

Dafür gibt es einen guten Grund. Als Folge der Zinswende der Notenbanken bieten auch große Unternehmen zum Beispiel aus dem Dax wie etwa Bayer, Continental oder die Automobilholding Porsche für neue Anleihen jährliche Zinsen zwischen 4,0 und 4,5 Prozent. Der Autovermieter Sixt aus dem MDax lockt bei seiner jüngsten Anleihe sogar mit einem Zinskupon von 5,125 Prozent.

Diese Anleihen gehören zu den Zinspapieren, die in den vergangenen Wochen an der bei Privatanlegern beliebten Stuttgarter Börse am gefragtesten waren. Das Handelsblatt nimmt die Anleihen unter die Lupe und erklärt, was Anleger zu Unternehmensanleihen wissen müssen.

