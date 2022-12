Die Renditen für kurzfristige Bonds liegen immer stärker über denen für langlaufende Anleihen. Was dies für die Märkte und die Konjunktur bedeutet.

Investoren verlangen für kurzfristige Anleihen weiterhin mehr Rendite als für Papiere mit langer Laufzeit. (Foto: Reuters) Passanten an der Wall Street

Düsseldorf Die geldpolitische Wende in den USA hat immer ungewöhnlichere Auswirkungen auf den Anleihemarkt. Die Zinskurve der wichtigsten Bonds weist aktuell ein extrem inverses Verhältnis auf – die kurzfristigen Renditen liegen also anders als meist üblich über den langfristigen. Dies gilt als Warnsignal für die Konjunktur.

Die Zinskurve bildet die Renditen am Anleihemarkt über alle Laufzeiten hinweg ab. In der Regel ist es so, dass die Renditen für langfristige Anleihen über den Renditen für kurzfristige Anleihen liegen. Denn Investoren erwarten eine höhere Kompensation für ihr eingegangenes Risiko, wenn sie sich langfristig binden und damit ein höheres Ausfallrisiko in Kauf nehmen.

Dieses Verhältnis hat sich zuletzt aber umgekehrt, man spricht in diesem Fall von einer „inversen Zinskurve“: Bereits seit dem Sommer liegt die Rendite für Bonds mit einer Laufzeit von zwei Jahren über der für Papiere mit zehnjähriger Haltedauer.

