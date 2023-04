Die Straffung der Geldpolitik nähert sich wohl dem Höhepunkt. Das eröffnet Renditechancen, denen aber Bonitätsrisiken gegenüberstehen.

Frankfurt In den nächsten Tagen wird es Schlag auf Schlag gehen: Die US-Notenbank (Fed) setzt am Mittwoch zu ihrer vielleicht letzten Zinserhöhung an, die Europäische Zentralbank (EZB) wird einen Tag später ebenfalls erneut die Geldpolitik straffen. Die entscheidende Frage ist, wie es danach weitergeht.

Die Erwartungen an den Märkten selbst, die sich aus den Daten ablesen lassen, deuten darauf hin, dass Anleger von schnellen Zinssenkungen noch in diesem Jahr ausgehen. Davon aber wollen die Geldpolitiker nichts wissen, und viele Ökonomen – wenn auch nicht alle – geben ihnen recht.

Die jeweiligen Interessen liegen auf der Hand. Die Marktteilnehmer wollen sich ihren Optimismus nicht nehmen lassen. Die Geldpolitiker wollen auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, sie bekämpften nicht konsequent genug die Inflation. Und die Ökonomen hoffen, mit ihren Prognosen nicht allzu weit danebenzuliegen. Welche Szenarien sind jetzt möglich, und was wären jeweils die Konsequenzen für Investoren?

Anlagemöglichkeiten für verschiedene Szenarien

