 Anleihen: Warum Firmenbonds mit kurzer Laufzeit interessant sind

Unternehmensanleihen bieten wieder ansehnliche Renditen. Wer Anleihen wählt, die bald fällig werden, minimiert die Risiken.

Für Anleihen gibt es endlich wieder Zinsen. (Foto: dpa) Euro-Zeichen

Frankfurt Sind Anleihen angesichts der Zinswende wieder attraktiv? Die Antwort vieler Investoren und Anlagestrategen auf diese Frage ist ein klares „Ja, aber“. Raymond Sagayam, Anleihechef Pictet Asset Management, zum Beispiel sagt: „Die Anleihemärkte sind zurück, aber Anleger sollten behutsam vorgehen.“

Für die Vorsicht gibt es gute Gründe: Auf der einen Seite sind die Renditen von Anleihen in diesem Jahr so deutlich gestiegen, dass sie nun wieder so hoch liegen wie zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Auf der anderen Seite hat der schnelle Renditeanstieg dazu geführt, dass die Besitzer der Bonds historisch hohe Kursverluste hinnehmen mussten.

Das liegt in der Natur der Sache: Die Renditen von Anleihen steigen schließlich, wenn die Kurse fallen und umgekehrt. Und Strategen fürchten, dass dieser Prozess noch nicht zu Ende ist: Die Notenbanken werden die Zinsen weiter erhöhen, und das bedeutet für Anleihen weiter fallende Kurse und steigende Renditen.

