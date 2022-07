Anleihen Wo sich der Einstieg in Schwellenländer-Bonds lohnt

Wer hohe Zinsen sucht, findet sie in Emerging Markets. Der Sektor zeigt positive Trends, aber auch hohe Risiken.

Bei Schwellenländer-Investments ist es wichtig, ob Länder per saldo Rohstoffe importieren oder sie exportieren. (Foto: PR) Kupfermine Spence im Norden von Chile

Frankfurt Die Zinsen steigen. Real gerechnet, also nach Abzug der Inflation von über acht Prozent, sind sie aber immer noch tiefrot. Wo gibt es ein bisschen mehr? Neben Unternehmensanleihen bieten vor allem Zinspapiere aus Schwellenländern höhere Renditen. Gemessen am Bloomberg-Index für Staatspapiere aus Schwellenländern in lokaler Währung liegen sie bei knapp fünf Prozent.

Peter Becker, Fondsmanager und Schwellenländerexperte der Capital Group, nennt einige längerfristige positive Trends für die Emerging Markets. Im Vergleich zu früheren Jahren sei die Verschuldung der Staaten geringer, die Leistungsbilanzen seien besser, und die Regierungen seien weniger von ausländischen Investoren abhängig, sagte er bei einer Veranstaltung der Ratingagentur Scope. Viele Länder entwickelten heimische Kapitalmärkte und könnten sich daher in eigener Währung verschulden, was eine gewisse Stabilität schaffe.

