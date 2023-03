AT1-Anleihen Anleihe-Investoren der Credit Suisse überprüfen Chance für eine Klage vor Gericht

Spezielle Anleihen der Credit Suisse erklärte die schweizerische Finanzaufsicht im Zuge des Rettungsdeals mit der UBS für wertlos. Investoren erwägen, rechtlich dagegen vorzugehen.

Nach der historischen Notfusion der beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse wächst die Empörung über den Deal auch bei Investoren spezieller Anleihen. (Foto: Bloomberg) Credit Suisse

Frankfurt Gegen die vollständige Abschreibung spezieller Anleihen der Credit Suisse (AT1-Anleihen) im Zuge der Übernahme durch die UBS regt sich Widerstand. Die betroffenen Investoren, zu ihnen zählen nach Angaben der Agentur Bloomberg auch namhafte Investmentgesellschaften wie Pimco, Invesco und Bluebay, erwägen, gegen die Entscheidung rechtlich vorzugehen.

Details waren bis Mittwochnachmittag noch nicht verfügbar. Kanzleien wie die auf Wirtschaftsrecht spezialisierte Quinn Emanuel oder in Frankfurt Nieding + Barth beschäftigen sich derzeit mit den Möglichkeiten gerichtlicher Verfahren. Vertreter von Quinn Emanuel kündigten allerdings am Mittwoch in einem ersten Überblick über die rechtlich „sehr komplexe und neue Situation“ an, die Interessen betroffener Investoren bündeln zu wollen.

Bei den sogenannten AT1-Anleihen der Credit Suisse geht es um ein Volumen von 16 Milliarden Schweizer Franken. AT1-Bonds wurden nach der Finanzkrise geschaffen, um als Puffer zu dienen, wenn Banken zu scheitern drohen. So steht die Abkürzung AT1 für Additional Tier-1 Capital.

