Der Gründer von DJE Kapital sieht die Aktienkurse bis Mai weiter steigen – danach könnten sie stark fallen. Im Interview erklärt er, wie er mit dieser Situation umgeht.

Der Fondsmanager bezweifelt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch weiter erhöhen wird. (Foto: Thomas Dashuber für Handelsblatt) Jens Ehrhardt

Frankfurt An Erfahrung übertrumpft er die meisten seiner Konkurrenten: Jens Ehrhardt arbeitet seit über einem halben Jahrhundert als Analyst und Fondsmanager. Trotz der jüngsten Turbulenzen rund um die Banken sieht der 81-Jährige die Aktienmärkte auf gutem Kurs. Durch den Anstieg des deutschen Leitindex Dax auf ein neues Jahreshoch wurde er am Dienstag in seiner Sichtweise bestätigt.

Allerdings fürchtet er, dass sich die alte Börsenweisheit „Sell in May and go away“ in diesem Jahr bewahrheitet. Nach Einschätzung des Gründers der Vermögensverwaltung DJE Kapital dürfte es im Mai mit der guten Stimmung an den Börsen vorbei sein.

Im Interview erklärt Ehrhardt, wo er latente Risiken sieht, was einen Rückfall des Dax bis auf 13.000 Punkte auslösen könnte, warum er das europäische Bankensystem für stabiler hält als das in den USA und auf welche Aktien er jetzt in Deutschland, Nordamerika, China und Japan setzt.

Lesen Sie hier das gesamte Interview

