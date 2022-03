Bondhandel Investoren bangen um weitere Zinszahlungen für russische Anleihen – Zentralbank stützt Markt

Russland muss im März noch 615 Millionen Dollar für Anleihen zahlen. Der Handel mit Rubel-Anleihen läuft an der Börse Moskau wieder an – und die Bonds stürzen ab.

Am Montag wurden zunächst Zinsen in Höhe von 66 Millionen Dollar für einen bis 2029 laufenden Bond fällig. (Foto: dpa) Zentralbank

Frankfurt Nach der Zinszahlung ist vor dem nächsten potenziellen Zahlungsausfall. So lassen sich die Unsicherheiten rund um den russischen Anleihemarkt beschreiben. In der vergangenen Woche hat Russland zwar überraschend 117 Millionen Dollar an Zinsen für zwei Dollar-Anleihen gezahlt. Doch das Prozedere ist kompliziert, und das Zittern geht weiter.

Allein bis Ende des laufenden Monats stehen noch Zinszahlungen aus Russland über 615 Millionen Dollar an. Anfang April muss die Regierung in Moskau zudem einen Dollar-Bond über zwei Milliarden Dollar an Investoren zurückzahlen.

Mehr noch: Schon seit mehr als einer Woche warten ausländische Investoren auf Zinsen für Rubel-Anleihen der russischen Regierung.

Die Ratingagenturen haben dem Land aber noch bis Anfang des Monats Zeit gegeben, die Zinszahlungen nachzuholen. Passiert das nicht, würden die großen Bonitätsprüfer S&P Global, Moody’s und Fitch Russland wohl als zahlungsunfähig abstempeln.

