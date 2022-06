Bonds Starke Nachfrage nach grüner Bundesanleihe

Die langfristige Bundesanleihe ist mehrfach überzeichnet. Deutschland etabliert nun auch in diesem Marktsegment zunehmend einen Benchmark-Status.

Nachhaltige Anlagen haben zuletzt deutlich an Attraktivität gewonnen. (Foto: dpa) Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt

Berlin Die erster Aufstockung einer grünen Bundesanleihe mit 30-jähriger Laufzeit ist bei Investoren auf große Nachfrage gestoßen. Deren Gebote summierten sich auf mehr als 15,8 Milliarden Euro, wie aus Reuters am Mittwoch vorliegenden Vermerken von Investmentbanken hervorgeht, die mit dem Verkauf betraut wurden. Insgesamt soll damit vier Milliarden Euro in die Staatskasse gespült werden. Die Nachfrage war damit viermal so hoch wie das Angebot.

Der Verkauf der Anleihe erfolgt im Rahmen eines Syndikats, bei dem die Banken einen Anteil auf das eigene Buch nehmen und bei ihren Kunden für die Papiere werben. Dafür streichen sie eine Gebühr ein. Führend beteiligt daran sind Barclays, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC, Morgan Stanley und Nomura.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen