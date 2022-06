Bundesanleihen 1,7 Prozent: Der Bund zahlt wieder Zinsen für einen neuen zehnjährigen Bond

Frankfurt Das gab es seit Jahren nicht: Eine neue zehnjährige Bundesanleihe, für die Anlegerinnen und Anleger wieder regelmäßig Zinsen bekommen. Seit Sommer 2019 begab der Bund alle Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit einem Kupon von null Prozent. Das heißt: Mehr als die Rückzahlung des Kapitals gibt es für Anleger nicht.

Doch das ändert sich jetzt: Am 6. Juli wird Deutschland eine bis zum 15. August 2032 laufende Anleihe begeben und dafür jedes Jahr einen Zins von 1,7 Prozent zahlen. Das teilte die für das deutsche Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Dienstag mit. Einen Zinskupon von über 1,7 Prozent für eine zehnjährige Bundesanleihe gab es zuletzt im Januar 2014.

Seither stiegen die Kurse der Bundesanleihen so stark, dass die entgegengesetzt laufenden Renditen lange Zeit ins Minus rutschten. Renditen errechnen sich aus den gezahlten Zinsen zusammen mit der Differenz zwischen dem Kurs zum Zeitpunkt der Ausgabe von Anleihen und dem Nominalwert beziehungsweise Rückzahlungskurs von 100 Prozent nach der entsprechenden Laufzeit. Das bedeutet: Bei fallenden Kursen steigen die Renditen und umgekehrt.

Mit der Zinswende, die im Juli auch die Europäische Zentralbank (EZB) einleiten wird, sind die Renditen an den Anleihemärkten so schnell gestiegen wie lange nicht, da die höheren Zinsen schon jetzt entsprechend auf den Anleihemarkt wirken.

Anfang des Jahres rentierten zehnjährige Bundesanleihen noch mit knapp minus 0,2 Prozent, jetzt sind es um die 1,75 Prozent. Der Kurs der aktuellen zehnjährigen Anleihe mit einem Zinskupon von null Prozent ist entsprechend auf unter 85 Prozent des Nominalwerts gefallen.

Marktniveau bei Renditen als Maßstab

Neue Anleihen begibt die Finanzagentur stets mit einer Rendite, die dem aktuellen Marktniveau entspricht. Das ist der Grund dafür, dass die neue zehnjährige Anleihe einen Kupon von 1,7 Prozent bieten wird. Üblicherweise nennt die Finanzagentur den Zinskupon erst kurz vor der Auktion einer Bundesanleihe. Angesichts des schnellen Renditeanstiegs will sie nun nach Angaben von Chef Tammo Diemer mit Blick auf den Terminmarkt „Transparenz und Klarheit“ herstellen.

Insgesamt hat der Bund für das dritte Quartal Auktionen für Anleihen mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren im Volumen von 53,5 Milliarden Euro fest eingeplant. Die meisten Anleihen dieser Auktionen werden lediglich aufgestockt. Neben dem neuen zehnjährigen Bond wird es laut Auktionskalender im August eine neue zweijährige Bundesanleihe mit neuem Kupon geben. Aktuell liegt die Rendite für zweijährige Bundespapiere bei 1,1 Prozent.

Regelmäßige Zinsen für Anleihen, die der Bund im dritten Quartal aufstockt, gibt es für die im Mai begebene zweijährige Bundesschatzanweisung mit 0,2 Prozent, die im April platzierte 15-jährige Bundesanleihe mit einem Prozent sowie zwei ursprünglich 30-jährigen Anleihen mit 1,25 und 2,50 Prozent, die im November 2020 beziehungsweise im April 2012 aufgelegt wurden.

Der Bundesfinanzminister muss in diesem Jahr mehr Schulden machen, aber nicht mehr Geld einsammeln als ursprünglich geplant.

Fest eingeplant hat die Finanzagentur im dritten Quartal außerdem Auktionen für unverzinsliche Geldmarktpapiere mit Laufzeiten von maximal zwölf Monaten über insgesamt 53 Milliarden Euro. Die so am Geld- und Anleihemarkt eingesammelten 106,5 Milliarden Euro reichen jedoch nicht einmal, um die im dritten Quartal anstehenden Rückzahlungen des Bundes von 117,6 Milliarden Euro zu tilgen.

Vier Gründe, warum der Bund nicht mehr Geld braucht als geplant

Der Bund wird dennoch im dritten Quartal nicht mehr Anleihen begeben als schon im Dezember bei der vorläufigen Anleiheplanung angekündigt. Das ist erstaunlich, weil Finanzminister Christian Lindner Ende April wegen der Kosten im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg einen Ergänzungshaushalt von gut 39 Milliarden Euro für das laufende Jahr aufgestellt hat. Insgesamt ist für das laufende Jahr eine Neuverschuldung von knapp 139 Milliarden Euro geplant. Finanzagentur-Chef Diemer erklärte das bei der Vorstellung des Emissionskalenders für das dritte Quartal so:

Erstens hat sich der Bund im vergangenen Jahr schon zum Teil vorfinanziert. Rund 55 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr stehen laut Diemer noch zur Verfügung.

Zweitens ist der Emissionskalender noch nicht vollständig, Deutschland wird noch etwas mehr Geld bei Investoren einsammeln. Zum einen werden im Juli und im September an die Inflationsrate gekoppelte Anleihen aufgestockt, das Volumen hierbei dürfte zwischen 600 und 750 Millionen Euro pro Anleihe liegen. Zum anderen ist für September eine neue fünfjährige grüne Bundesanleihe geplant, mit der nachhaltige Projekte aus dem Bundeshaushalt refinanziert werden. Diese Anleihe wird nicht im Auktionsverfahren, sondern mithilfe von Banken begeben und sie dürfte mehrere Milliarden Euro schwer werden. Auch diese Anleihe dürfte einen positiven Kupon haben. Aktuell liegt die Rendite für die im November begebene fünfjährige Bundesanleihe, die eine Restlaufzeit von jetzt nur noch gut drei Jahren hat, schon bei rund 1,3 Prozent.

Drittens hat die Finanzagentur Anleihen im Umfang von 122 Milliarden Euro im Eigenbestand, von denen sie einen Teil verkaufen wird. Das hat sie auch schon in den vergangenen Jahren gemacht. Ende April hielt die Finanzagentur Anleihen im Wert von 195 Milliarden Euro in den Büchern, Ende 2021 waren es noch 139 Milliarden Euro

Viertens kann die Finanzagentur Anleihen aus dem Eigenbestand auch im sogenannten Repo-Markt verleihen. Durch die entsprechenden Gebühren kommt der Bund zusätzlich an Geld.

Im ersten Halbjahr hat Deutschland bereits 111,25 Milliarden Euro am Anleihemarkt und dazu 102 Milliarden Euro am Geldmarkt eingesammelt. Im vierten Quartal sind bislang am Anleihemarkt Auktionen über 37 Milliarden Euro und am Geldmarkt über 47 Milliarden Euro eingeplant. Ein Update wird die Finanzagentur in drei Monaten geben.

