 Bundesanleihen: Bund begibt auch im dritten Quartal reichlich neue Anleihen

Der Bund hat in den letzten Jahren eine beispiellose Kreditaufnahme betrieben, um die Konjunktur zu stützen.

Hannover Die Deutsche Finanzagentur hält an ihren umfangreichen Plänen für die Emission von Bundesanleihen im dritten Quartal fest, da die Bundesregierung weiterhin hohe Ausgaben tätigt, um die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und des russischen Einmarsches in der Ukraine auszugleichen.

Die Agentur plant 106,5 Milliarden Euro an Schuldtiteln in den drei Monaten bis September zu begeben, was dem im Dezember veröffentlichten Volumen entspricht.

Im einzelnen soll es einige Optimierungen geben: Das Volumen einer 30-jährigen Anleihe, die für den 10. August geplant ist, soll um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro angehoben werden, und am 14. September soll die 30-jährige Anleihe mit Fälligkeit Juli 2044 um 1 Milliarde Euro aufgestockt werden, und nicht die mit Fälligkeit im August 2052 im Volumen von 1,5 Milliarden Euro.

