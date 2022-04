Bundesanleihen Rendite für zehnjährige deutsche Anleihen steigt auf höchsten Stand seit Mitte 2015

Vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA ziehen auch die Anleiherenditen der Bundesrepublik an. Zehnjährige Bonds werfen bis zu 0,84 Prozent ab.

Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag die erste Schätzung, nach der die Verbraucherpreise zuletzt um 7,3 Prozent gestiegen sind. (Foto: imago images/Waldmüller) Logo des Bundesfinanzministeriums

Frankfurt Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug bis zu 0,84 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2015.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationszahlen aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihre Daten für März. Es wird mit einer Inflationsrate von mehr als acht Prozent gerechnet. Im Februar hatte die Teuerung knapp acht Prozent betragen. Das war der höchste Wert seit etwa 40 Jahren gewesen.

In Deutschland lagen die Verbraucherpreise im März um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Die hohe Teuerung treibt seit längerem die Kapitalmarktzinsen, was sich auch in höheren Bauzinsen niederschlägt.

