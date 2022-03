 Bundesanleihen: Warum der Bund trotz Rekordschulden-Etat zunächst nicht mehr Geld von Investoren braucht

Deutschland wird in diesem Jahr so hohe Schulden machen wie nie zuvor. Am Anleihemarkt wird sich das aber erst später niederschlagen.

Deutschland refinanziert seine Schulden über Geldmarktpapiere und Bundesanleihen. (Foto: dpa) Der Plenarsaal des Bundestages

Frankfurt Die Nachrichten sind auf den ersten Blick widersprüchlich. Bundesfinanzminister Christian Lindner will in diesem Jahr viel mehr Schulden machen als geplant – die für die Finanzierung des Bundes zuständige Finanzagentur will aber im zweiten Quartal nicht mehr Geld aufnehmen als im Dezember angekündigt.

Lindner hat für das laufende Jahr zusätzlich zur geplanten Nettoneuverschuldung von 100 Milliarden Euro schon einen Ergänzungshaushalt im Zusammenhang mit den Belastungen aus dem Ukrainekrieg in noch unbekannter Höhe angekündigt. Hinzu kommt der über mehrere Jahre angelegte Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bundeswehr.

Finanzagentur-Chef Tammo Diemer drückte das bei der Vorstellung der Refinanzierungspläne für das zweite Quartal am Mittwoch so aus: Seit Dezember hätten sich zwei Dinge ereignet, die „das Finanzierungsvolumen des Bundes verändern können“. Übersetzt heißt das: Der Bund wird in diesem Jahr im Endeffekt doch mehr Anleihen begeben müssen als geplant.