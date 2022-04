Folgen des Ukraine-Kriegs „Moralisch verwerflich, ökonomisch interessant“: Warum sich viele Hedgefonds für russische Anleihen interessieren

Der Ausverkauf bei russischen Bonds ist immens, doch es gibt auch Investoren, die gerade jetzt einsteigen. Das kommt nicht überall gut an.

Das Land schlittert immer mehr in Richtung eines technischen Zahlungsausfalls. (Foto: dpa) Russlands Präsident Putin

Denver, Frankfurt Hans Humes lässt sich nicht so einfach abschrecken. Der Gründer des New Yorker Hedgefonds Graylock Capital Management hat sich darauf spezialisiert, in Anleihen von in Not geratenen Staaten und Unternehmen zu investieren – zu hohen Abschlägen und bei großem Risiko. Das sind zum Beispiel Bonds von Mosambik, Argentinien oder Venezuela. Doch von russischen Staats- und Unternehmensanleihen hält er sich fern. Im Gegensatz zu anderen.

„Dies ist eine Zeit, in der Investoren mit ihrem Bauchgefühl entscheiden sollten, was richtig ist und was nicht“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Humes hat Erfahrung im Umgang mit Diktatoren, doch mit einem Aggressor wie Russlands Präsident Wladimir Putin „Geld zu verdienen, das ist nicht mein Ding.“

