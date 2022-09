Geldmarkt Energiekrise: Bund leiht sich mehr Geld am Finanzmarkt

Um die Energiekrise zu bewältigen muss sich der Bund im letzten Quartal des Jahres mehr Geld leihen als eigentlich geplant. Das Volumen steigt damit auf auf 106,5 Milliarden Euro.

Berlin Der Bund muss sich wegen der Energiekrise im vierten Quartal 22,5 Milliarden Euro mehr von Investoren leihen als ursprünglich geplant. Das Emissionsvolumen steigt von Oktober bis Dezember auf 106,5 Milliarden Euro, wie die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Mittwoch mitteilte. Die Ausweitung sei „auf Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung der Energiekrise zurückzuführen“.

Am Kapitalmarkt will sich die Finanzagentur 47,5 Milliarden Euro leihen und damit 10,5 Milliarden Euro mehr als vorgesehen. Unter anderem soll im November die grüne Anleihe mit Fälligkeit im August 2031 um eine Milliarde Euro aufgestockt werden. Am Geldmarkt will die Finanzagentur 59 Milliarden Euro über kürzer laufende Papiere aufnehmen - ein Plus von 12,0 Milliarden Euro.

