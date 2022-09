Kapitalmarkt Russland sagt Anleiheauktionen ab – Mangel an Geboten „auf akzeptablem Niveau“

Die Anleihen sollten dem Staat umgerechnet knapp 500 Millionen Euro einbringen. „Der russische Staat wird mindestens bis 2025 rote Zahlen schreiben.“

Der Ministerpräsident erwartet im kommenden Jahr ein Haushaltsdefizit von zwei Prozent. (Foto: IMAGO/SNA) Michail Mischustin

Moskau Das russische Finanzministerium hat die Versteigerung von Staatsanleihen abgesagt. Es habe an Geboten auf „akzeptablem“ Niveau gemangelt, hieß es am Mittwoch zur Begründung. Ursprünglich sollten eine bis 2029 und eine weitere bis 2036 laufende Staatsanleihe verkauft werden. Sie sollten rund 30 Milliarden Rubel (knapp 500 Million Euro) in die Staatskasse spülen.

In der vergangenen Woche hatte das Finanzministerium zum ersten Mal seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 den heimischen Anleihemarkt angezapft, um sich frisches Geld zu leihen. Wegen der westlichen Sanktionen ist Moskau bis auf weiteres von den internationalen Anleihemärkten ausgeschlossen.

