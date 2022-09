 Kapitalmarkt: Russland will wieder Staatsanleihen begeben – „Große Pläne“

Die Ausgabe von Rubelanleihen soll noch im September mit kleineren Angeboten wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig werde ein neuer Plan vorangetrieben.

Sogenannte OFZ-Anleihen waren früher bei ausländischen Investoren beliebt. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Russische Zentralbank

Moskau Die russische Regierung will noch in diesem Monat erstmals seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine im Februar den Anleihemarkt anzapfen. Der Markt solle zunächst einmal getestet werden, sagte Finanzstaatssekretär Timur Maksimow am Donnerstag auf einem Finanzforum in Moskau. Das Volumen werde daher zunächst sehr niedrig sein.

Russland hatte die Kreditaufnahme über Staatsanleihen, die es zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet, im Februar ausgesetzt – kurz bevor der Krieg gegen die Ukraine begann, der beispiellose westliche Sanktionen gegen Moskau auslöste. Das Finanzministerium habe „große Pläne“ für die Kreditaufnahme im Jahr 2023, hatte Maksimow bereits im Juli angekündigt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen