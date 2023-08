 Kapitalmarkt: Warnungen vor dauerhaft hohen Zinsen nehmen zu

Auch die Bank of America erwartet ein anhaltend hohes Zinsniveau in den USA. Das hat weitreichende Auswirkungen auf der ganzen Welt.

Die USA sind der größte Anbieter am Kapitalmarkt. (Foto: Bloomberg/Getty Images) US-Finanzministerium in Washington

Frankfurt Nach dem deutlichen Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen mehren sich die Stimmen, die eine länger andauernde Hochzinsphase voraussagen. Ex-US-Finanzminister Larry Summers stellte kürzlich in Aussicht, dass die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere in der nächsten Dekade bei rund 4,75 Prozent liegt. Und nun bereitet die Bank of America ihre Kunden auf eine längere Zeit mit einer Fünf vor dem Komma vor.

Das steht in krassem Gegensatz zu der langen Phase zwischen dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 und dem weltweiten Ausbruch der Covid-Pandemie 2020. Diese Zeit war von niedrigen Zinsen, niedrigem Wachstum, niedriger Produktivität und vor allem auch niedriger Inflation geprägt.

Zehnjährige US-Staatsanleihen sind die Benchmark am Anleihemarkt weltweit. Aktuell liegt die Rendite knapp unter 4,3 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Im Mai warfen die Bonds noch weniger als 3,5 Prozent ab.

