Die Turbulenzen an den Märkten bringen Unternehmen in Bedrängnis. Sie begeben weniger Anleihen und müssen dafür mehr zahlen. Die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen – aber nicht überall.

Kommendes Jahr müssen wohl wieder mehr Firmen den Markt anzapfen. (Foto: imago images/Beautiful Sports) Banken-Skyline von Frankfurt

Frankfurt Angesichts von Verspätungen und Zugausfällen sorgt die Deutsche Bahn derzeit eher selten für Begeisterung. Doch zumindest bei Investorinnen und Investoren am Anleihemarkt ist die Bahn begehrt. Für die neue 500 Millionen Euro schwere Anleihe des Staatskonzerns gab es Kaufaufträge über mehr als 4,5 Milliarden Euro – die Anleihe war damit neunfach überzeichnet.

Eine so große Nachfrage ist äußerst selten geworden, weiß Ingo Nolden, der bei HSBC Deutschland das Kapitalmarktgeschäft mit Unternehmen leitet: „Viele neue Anleihen waren in letzter Zeit nur zweifach überzeichnet, manche sogar noch weniger.“

Doppelt so viel Nachfrage wie Angebot – das klingt zunächst nicht nach großen Problemen für die Unternehmen. Doch im vergangenen Jahr überstieg die Nachfrage laut Nolden das Angebot in der Regel um das Drei- bis Vierfache. Auch Paula Weißhuber, Leiterin des Geschäfts mit Unternehmensanleihen bei der Bank of America (BofA) in Europa, betont: „Viele Unternehmen finden das aktuelle Marktumfeld herausfordernd.“

