Rendite KKR sieht „goldene“ Gelegenheit bei Unternehmensanleihen

Die Beteiligungsgesellschaft bevorzugt die Anleihen gegenüber Aktien und sieht „einladende Renditen“. KKR warnt die Anleger aber auch vor Unsicherheiten.

KKR verglich den Handel mit Hochzinsanleihen mit den Möglichkeiten, die sich Anfang 2020 boten, als der Ausbruch der weltweiten Pandemie einen Einbruch der Anleihemärkte auslöste. (Foto: Reuters) KKR & Co an der Wall Street

Frankfurt Die New Yorker börsennotierte Beteiligungsgesellschaft KKR hat die angeschlagenen Anleihemärkte untersucht und bevorzugt nach dem heftigen Ausverkauf 2022 riskante Unternehmensanleihen gegenüber Aktien.

Die Spreads für Hochzinsanleihen haben sich ausgeweitet und bewegen sich nun auf Höhe des langfristigen Durchschnitts, während Aktien laut der Investmentgesellschaft immer noch über ihrem historischen Niveau gehandelt werden.

Das Credit & Markets-Team von KKR, das von Chris Sheldon mit geleitet wird, schrieb am Montag in einem Brief an die Anleger: „Unternehmensanleihen werden auf attraktiven Niveaus gehandelt und die Renditen sind einladend.“ Und auf den privaten Märkten „könnte dies ein goldener Jahrgang für nachrangige Schuldtitel sein“.

KKR verglich den Handel mit Hochzinsanleihen mit den Möglichkeiten, die sich Anfang 2020 boten, als der Ausbruch der weltweiten Pandemie einen Einbruch der Anleihemärkte auslöste.

