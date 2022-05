Staatsanleihe Österreich startet Verkauf von erster grüner Anleihe

Deutschland, Italien und jetzt auch Österreich. Das Land verkauft nun eine grüne Staatsanleihe. Die Bewertung steht noch aus.

Grüne Projekte wie erneuerbare Energien werden durch grüne Anleihen finanziert. (Foto: dpa) Erneuerbare Energien

Wien Österreich hat den Verkauf seiner ersten grünen Staatsanleihe gestartet. Die Preisprognose für die Anleihe, die am 23. Mai 2049 fällig wird, sei ein Risikoaufschlag (Spread) von etwa 25 Basispunkten über dem Mid-Swap-Level, geht aus Unterlagen des Leadmanagers hervor, die von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen werden konnten. Die Bewertung werde später am Dienstag erfolgen.

Österreich hat die Kreditinstitute Barclays, Bank of America (BofA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan und UniCredit mit der Abwicklung des Verkaufs beauftragt. Das Land schließt sich einer Reihe von europäischen Staaten an, die in den vergangenen zwei Jahren ihre ersten grünen Anleihen begeben haben. Dazu zählen Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien und Dänemark. Die Erlöse aus der Anleihe sollen in umweltfreundliche Projekte fließen.

