Staatsanleihen Griechenland hofft noch 2023 auf das Prädikat „Investment Grade“

Der griechische Ministerpräsident rechnet damit, dass Ratingagenturen 2023 die Staatsanleihen des Landes als anlagewürdig auszeichnen. Dadurch könnten die Kreditkosten sinken.

Die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds hatten Griechenland 2009 mehr als 260 Milliarden Euro geliehen. (Foto: dpa) Griechische Euro-Münze im Wasser

Athen Nach jahrelangem Kampf gegen die Schuldenkrise hält die griechische Regierung noch in diesem Jahr eine Heraufstufung der staatlichen Kreditwürdigkeit durch die führenden Ratingagenturen für möglich. „Das einzige Puzzlestück, das Griechenland noch fehlt, um zur europäischen Normalität zurückzukehren, ist die Wiedererlangung eines Investment-Grade-Ratings“, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Montag zu Journalisten in Athen.

„Das ist meiner Meinung nach 2023 durchaus machbar.“ Als einstiger Brennpunkt der europäischen Schuldenkrise ist das Euro-Land 2018 aus den internationalen Rettungsmaßnahmen herausgekommen, ohne die eine Staatspleite gedroht hätte. Das Prädikat „Investment Grade“ zeichnet Staatsanleihen als anlagewürdig aus, was künftig günstigere Kreditkosten für Griechenland bedeuten dürfte.

