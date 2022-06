Staatsschulden Moody's stellt Zahlungsausfall Russlands fest

Der russische Staat kann seine internationalen Staatsanleihen nicht bedienen und rutscht in die technische Staatspleite. Rubel-Zahlungen kommen nicht bei den Investoren an.

Die russische Führung sieht keinen Zahlungsausfall. (Foto: AP) Russlands Zentralbankchefin Elvira Nabiulina neben Finanzminister Anton Siluanov (rechts) und dem Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Maxim Oreshkin (links).

Riga Der erste Zahlungsausfall Russlands seit mehr als 23 Jahren scheint nicht mehr abwendbar. Erste Investoren aus Taiwan beklagen, auch nach einer 30-tägigen Nachfrist keine der vereinbaren Zinszahlungen für ihre russischen Staatsanleihen erhalten zu haben. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf zwei nicht genannte Quellen. Es geht um zwei Anleihen, bei denen rund 100 Millionen Dollar an Zinszahlungen fällig gewesen wären. Auch die Ratingagentur Moodys hat am frühen Dienstagmorgen einen Zahlungsausfall zweiter Staatsanleihen Russlands festgestellt.

