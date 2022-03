Ukraine-Krieg Finanzagentur: Volumen von Russland gehaltener Bundesanleihen unbekannt

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar wurde Russland mit Sanktionen überzogen. Davon ist auch die russische Zentralbank betroffen.

Berlin Die Höhe der von Russland gehaltenen deutschen Staatsanleihen ist der mit dem Schuldenmanagement des Bundes betrauten Finanzagentur nicht bekannt. „Das lässt sich tatsächlich nicht genau spezifizieren“, sagte Geschäftsführer Tammo Diemer am Mittwoch. Da es sich um sogenannte Inhaberpapiere handele, kenne man die Gläubiger nicht.

Aus Gesprächen mit Investoren und Bankpartnern wisse man aber, dass der Euro in der Vergangenheit auch für die russische Zentralbank im Anlagespektrum eine Rolle gespielt habe. „Dann sind automatisch auch Bundeswertpapiere als liquide Euro-Investitionsmöglichkeit ein geeignetes Instrument“, sagte Diemer. „Insofern gehe ich davon aus, das natürlich die russische Zentralbank in der Vergangenheit auch Bundeswertpapiere gehalten hat.“

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar wurde Russland mit Sanktionen überzogen. Davon ist auch die Zentralbank betroffen, deren ausländische Devisenreserven eingefroren wurden. Zudem wurden viele russische Banken vom Zahlungsnetzwerk Swift ausgeschlossen.

Das hat Anfang März die Verfügbarkeit einer bis 2024 laufenden Bundesschatzanweisung beeinträchtigt. Diese sei unmittelbar nach Inkrafttreten der Sanktionen „deutlich reduziert“ gewesen, sagte Diemer. „Marktteilnehmer hatten Schwierigkeiten, die Stücke zu beliefern.“ Es habe Probleme bei den zentralen Clearing-Häusern mit der Besitzübertragung (Settlement) gegeben.

Marktteilnehmer, die von den Sanktionen betroffen waren, hätten die Papiere nicht mehr auf dem sogenannten Repo-Markt verleihen können. Sie hätten dem Markt „plötzlich, von heute auf morgen“ nicht mehr zur Verfügung gestanden.

„Wir haben dieses Volumen, das dort in Rede steht, geschätzt auf 2,5 Milliarden Euro“, sagte Diemer. Es sei „in dieser außerordentlichen Situation“ per Aufstockung in den Eigenbestand des Bundes genommen und dann per Repo-Geschäft den anderen Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt worden. „Und damit war dann das Problem auch behoben“, sagte der Geschäftsführer. Bei anderen Anleihen seien diese Schwierigkeiten nicht aufgetreten.

