Ukraine-Krieg Russland will vorerst keine Anleihen begeben

Der Wirtschaftsminister des Landes hat den Schritt wegen der westlichen Sanktionen angekündigt. Die derzeitigen Einnahmen reichten aus, um Ausgaben zu decken.

Russland hat angekündigt, vorerst keine Staatsanleihen mehr zu begeben. (Foto: AP) Kremlchef Wladimir Putin

Moskau, Frankfurt Der russische Staat will angesichts der Wirtschaftssanktionen wegen des Ukrainekriegs vorerst keine Staatsanleihen mehr begeben. In einem in der Nacht zum Montag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung „Iswestija“ kündigte der russische Wirtschaftsminister Anton Siluanow an, dass im weiteren Verlauf des Jahres keine Anleihen platziert werden.

Nach Einschätzung des Ministers reichen die Einnahmen unter anderem aus dem Verkauf von Öl und Gas aus, um die laufenden Ausgaben des Staates zu decken.

Der Minister verwies auf die hohen Kosten, die derzeit mit einer weiteren Schuldenaufnahme für den russischen Staat verbunden wären. Eine solche Maßnahme mache keinen Sinn, denn die Kosten „wären astronomisch“. Damit bezog sich Siluanow vermutlich auf die hohen Zinsen, die der russische Staat derzeit bieten müsste.

Darüber hinaus ist Russland aufgrund westlicher Sanktionen von einem großen Teil der Finanzwelt ausgeschlossen, was den Käuferkreis stark einschränkte.

