Ukraine-Krieg Russland will vorerst keine Anleihen mehr begeben – Zahlungsausfall bei Unternehmen

Moskau, Frankfurt Der russische Staat will angesichts der Wirtschaftssanktionen wegen des Ukrainekriegs vorerst keine Staatsanleihen mehr begeben. In einem in der Nacht zum Montag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung „Iswestija“ kündigte der russische Wirtschaftsminister Anton Siluanow an, dass das Land im weiteren Verlauf des Jahres keine Bonds mehr platzieren werde.

Nach Einschätzung des Ministers reichen die Einnahmen unter anderem aus dem Verkauf von Öl und Gas aus, um die laufenden Ausgaben des Staates zu decken.

Aber hinter der Entscheidung stehen auch noch andere Gründe: „Wir planen, nicht an die lokalen Märkte zu gehen und auch nicht an die internationalen. Die Kosten wären astronomisch“, sagte Siluanow mit Blick auf die hohen Zinsen, die der russische Staat derzeit den Investoren bieten müsste. In der vergangenen Woche signalisierten Derivate, mit denen sich Anleger gegen den Ausfall russischer Staatsanleihen absichern können, eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent, dass Russland seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen wird.

Siluanow kündigte in dem Interview außerdem an, dass Russland rechtliche Schritte ergreifen werde, sollte das Land durch die westlichen Sanktionen in einen Zahlungsausfall gezwungen werden. „Natürlich werden wir klagen, wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um unsere Verbindlichkeiten bedienen zu können“, betonte der Minister.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zuvor hatte Russland, dessen Devisenreserven wegen der westlichen Sanktionen weitgehend blockiert sind, die Rückzahlung von zwei Anleihen in Rubel und nicht wie vorgesehen in Dollar beglichen. Das Finanzministerium in Washington hatte die Regierung in Moskau daran gehindert, die fälligen Zahlungen aus den bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven zu leisten, was bis zu dem Zeitpunkt noch möglich gewesen war. Die US-Großbank JP Morgan Chase hatte bis dahin die russischen Zahlungen als Korrespondenzbank abgewickelt. Sie wurde nun vom Finanzministerium gestoppt.

>> Lesen Sie auch: „Die Chancen stehen 50:50“: Wie nah ist Russland der Staatspleite?

Daraufhin hat am Wochenende die US-Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) die Kreditwürdigkeit Russlands abermals herabgestuft und die Bewertung auf „Selective Default“ gesenkt. Damit wird ein teilweiser Zahlungsausfall gekennzeichnet.

Die Herabstufung war die vorerst letzte Bewertung von Russlands Kreditwürdigkeit durch S&P. Die Ratingagentur hat die Bonitätsprüfung für Emittenten aus dem Land eingestellt, genau wie bereits zuvor die beiden anderen international führenden Ratingagenturen Moody’s und Fitch. Hintergrund sind Sanktionen der Europäischen Union, die es den Agenturen verbieten, die Kreditwürdigkeit Russlands künftig zu bewerten.

Erstmals seit Kriegsausbruch Zahlungsausfall bei russischem Unternehmen

Erstmals seit dem Einmarsch in die Ukraine hat eine europäische Gläubigervereinigung den Zahlungsausfall eines russischen Unternehmens festgestellt. Bei einer von der Russischen Eisenbahn ausgegebenen Anleihe sei ein Zahlungsversäumnis („failure to pay“) festgestellt worden, wie das EMEA Credit Derivatives Determinations Committee am Montag mitteilte, dem einige der weltgrößten Investmentbanken angehören.

Dabei handelt es sich um ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken mit Fälligkeit 2026. Bank of America, Goldman Sachs und JPMorgan Chase sind einige der Ausschussmitglieder, die einen Zahlungsausfall sehen.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in der Ukraine am 24. Februar haben die dortige Wirtschaft unter Druck gesetzt. Seither wird gerätselt, ob die Unternehmen und Staat ihren Zahlungsverpflichtungen noch nachkommen können und ob den westlichen Kreditgebern hohe Abschreibungen drohen.

Die Eisenbahn erklärte, sie habe versucht, die am 14. März fällig gewordenen Zinszahlungen zu leisten. Sie sei aber aufgrund „rechtlicher und regulatorischer Verpflichtungen innerhalb des Korrespondenzbankennetzes“ dazu nicht in der Lage gewesen, heißt es in einer Mitteilung, die von der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange veröffentlicht wurde.

Der Kreml erklärte, Russland habe die notwendigen Mittel, um seine Schulden zu bezahlen. „Es kann nur eine technische, von Menschen verursachte Zahlungsunfähigkeit geben“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu Reportern. „Es gibt keine objektiven Gründe für einen solchen Ausfall. Russland hat alles, was es braucht, um alle seine Verpflichtungen zu erfüllen.“

Die USA erhöhten zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf Russland wegen der Invasion in der Ukraine. Das Finanzministerium hinderte die russische Regierung vergangene Woche daran, fällige Zahlungen von mehr als 600 Millionen Dollar an ihre Gläubiger aus den bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven zu leisten.

Die von der russischen Zentralbank gehaltenen Reserven waren nach Kriegsbeginn eingefroren worden, doch durfte Moskau bislang für Zahlungen auf in Dollar lautende Staatsanleihen noch darauf zurückgreifen. Mit der Blockade soll der Kreml zu einer Entscheidung gezwungen werden: Die Dollar, auf die er im Inland zugreifen kann, entweder für Zahlungen an seine Gläubiger zu nutzen oder für andere Zwecke wie die Finanzierung des Krieges einzusetzen.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Der Krieg verändert die Welt erneut – Sieben Thesen zu den langfristigen Folgen des Ukraine-Konflikts