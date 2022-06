 Ukraine-Krieg: Russland zahlt fällige Schuldzinsen in Rubel

Russland zahlt Zinsen für zwei Bond-Zahlungen – allerdings nicht in Dollar oder Euro, sondern in Rubel. Besonders im Blick stehen Zinszahlungen am Wochenende.

Eigentlich sind Zinszahlungen bei Auslandsschulden in der Regel in US-Dollar oder Euro vorgesehen. (Foto: Reuters) Geld

Moskau Russland zahlt trotz des angespannten Verhältnisses mit dem Westen weiter fällige Zinsen auf Staatsanleihen – allerdings nicht in Dollar oder Euro, sondern in Rubel. Am Donnerstag seien die Zinsen auf zwei in den Jahren 2027 und 2047 fällige Anleihen (Eurobonds) gezahlt worden, teilte das Finanzministerium in Moskau mit. Die Zinsen in Höhe von umgerechnet 235 Millionen US-Dollar seien an die russische Zahlungsstelle NSD gesendet worden, hieß es. Damit sei die Zahlung erfüllt, erklärte das Ministerium.

