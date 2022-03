 Ukraine-Krieg: Russland zahlt Zinsen für sieben Anleihen – Lackmustest folgt noch

Russland kommt seiner internationalen Verpflichtungen nach und bedient sieben weitere Anleihen. Die nächsten Zinsen sollen in Rubel gezahlt werden.

Die Zahlungen werden als erneuter Test dafür gewertet, ob die Regierung in Moskau ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen kann und Investoren bedient. (Foto: Reuters) Russische Zentralbank

Berlin Russland hat dem Finanzministerium zufolge Zinsen für sieben Staatsanleihen an die Gläubiger ausgeschüttet. Dabei seien insgesamt 50,2 Milliarden Rubel (rund 556 Millionen Euro) ausgezahlt worden, wie das Ministerium am Donnerstag auf seiner Webseite bekanntgab. Investoren und Finanzmärkte beobachten nach den westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges derzeit genau die Fähigkeit und den Willen Moskaus, in Devisen und auf Rubel lautende Schulden zu bedienen. Mit den Anleihen wird der russische Staatshaushalt mitfinanziert.

